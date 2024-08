Troben 2.949 plantes de marihuana a la Noguera

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra, amb la col·laboració dels Agents Rurals, van desmantellar dijous una gran plantació de marihuana –2.949 plantes– ubicada entre els termes d’Àger i Os de Balaguer (Noguera). El cultiu va ser descobert fa dos setmanes pels Rurals mentre feien tasques de prevenció d’incendis en un paratge proper al pantà de Canelles. Estava oculta en una zona boscosa de difícil accés, a la qual només es podia arribar a peu.

L’esmentat paratge estava vigilat per dos persones que controlaven els possibles accessos per arribar al lloc i van fugir quan es van adonar que la plantació havia estat descoberta.

El cultiu estava distribuït en diferents bancals d’un barranc, on també s’havien habilitat dos llocs per assecar les plantes. A més, van localitzar ocultes una tenda de campanya i un tendal on vivien els dos jardiners i vigilants. Dijous, amb autorització judicial, es van destruir les plantes al mateix lloc. Els Rurals van transportar en helicòpter la maquinària necessària per efectuar la destrucció. Aquest estiu s’han desmantellat uns altres dos cultius similars a la comarca. La investigació continua oberta.

Detinguts per llogar una casa que no era seua a Balaguer

■ Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Balaguer van detenir dijous dos homes de 20 i 40 anys acusats de llogar una casa que no era seua a una parella amb fills. Els fets van ocórrer quan la policia va ser alertada que s’estava ocupant un habitatge al carrer Cadí. Els agents van comprovar que hi havia una parella amb els seus fills, que van explicar que havien llogat l’immoble a dos homes i que havien pagat 1.000 euros per tot l’any. Els Mossos d’Esquadra els van dir que havien estat estafats. Amb la descripció que van fer les víctimes, els policies van localitzar els dos homes que havien llogat l’immoble, que van ser arrestats com a presumptes autors dels delictes d’estafa, danys i usurpació d’habitatge.