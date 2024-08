Connectaran Port Ainé i Rialp amb una ruta per a enduro

L’orografia del Pirineu i el Prepirineu lleidatà els converteixen en una destinació increïble per als amants de les bicicletes de muntanya i el descens. Durant els últims anys, han proliferat empreses i projectes que adeqüen i senyalitzen senders i rutes entre boscos i muntanyes, al mateix temps que ofereixen guiatges i remuntadors per gaudir-ne amb seguretat, atraient turistes amants d’aquest esport i diversificant l’economia de la zona.

És el cas de l’empresa Pallars Bike Trails, que treballa en un projecte per connectar l’aparcament de la cota 2.100 de l’estació de Port Ainé amb la localitat de Rialp. Es tracta d’un encàrrec de l’ajuntament que una vegada culmini sumarà 11 quilòmetres de recorregut i uns 2.000 metres de desnivell negatiu. Els seus creadors ja han adequat el primer tram de la ruta, que arriba fins al nucli de Roní, mentre que esperen poder acabar el recorregut fins a Rialp durant l’any que ve. Concretament, el primer tram de la ruta és d’uns 6 quilòmetres amb 900 metres de desnivell.

Guillem Puell, un dels responsables de l’empresa Pallars Bike Trails, va explicar que “en aquest cas estem recondicionant un camí utilitzat antigament per connectar els dos pobles” i va afegir que “els treballs han durat uns dos mesos, ja que impliquen peraltar alguns punts i fer talussos”, entre altres actuacions. Puell va assenyalar que “tenim ja encàrrecs d’altres ajuntaments de la zona per fer projectes semblants”.

Per arribar a l’inici de la ruta, els ciclistes poden fer-ho a través d’una pista que comença a Roní o pujant per la mateixa carretera que arriba a Port Ainé. En aquest sentit, l’empresa ofereix també un servei de remuntador amb furgonetes i d’acompanyament, a fi que els amants d’aquest esport puguin disfrutar d’aquesta ruta i d’altres a la zona sense preocupar-se per perdre’s. En aquest cas es tracta d’un camí d’ús compartit, encara que s’ha senyalitzat en diferents punts per advertir els que el transitin que tenen preferència de pas primer els animals, després les persones i, finalment, els ciclistes.