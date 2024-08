Les multes a vehicles andorrans creixen un 40% el primer semestre

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra han obert 1.084 expedients sancionadors entre els mesos de gener i mitjans de juliol d’aquest any a vehicles matriculats al Principat d’Andorra per diverses infraccions del codi de circulació de Catalunya. D’aquestes, 896 han estat per excés de velocitat a les vies catalanes. La xifra total representa un increment de gairebé el 40% de les sancions interposades respecte al mateix període de l’any anterior. Segons les dades facilitades pel Servei Català de Trànsit (SCT), entre gener i juliol del 2023 els Mossos van interposar un total de 756 sancions a conductors residents al país veí per no respectar les normes de circulació. La majoria d’expedients els van obrir per superar el límit de velocitat establert, amb 581 multes.

La infraccions localitzades a la C-14 al seu pas per Lleida i Tarragona (la via va des de Salou fins a Adrall, a l’Alt Urgell) en sumen 385 en els primers sis mesos d’aquest any. D’aquestes, la majoria van ser sancions per excés de velocitat, amb un total de 332. En el mateix interval de temps, però el 2023, la xifra va ser notablement més baixa, ja que es van notificar un total de 135 expedients, dels quals 92 van ser per superar la velocitat que fixa la normativa.

Els imports de les sancions del primer semestre de l’any sumen 189.860 euros. D’aquests, segons el Servei Català de Trànsit, només s’han cobrat 76.530 euros. Aquest balanç representa que Catalunya només ha cobrat el 40% de totes aquestes sancions.Val a recordar que els vehicles amb matrícula andorrana es deslliuren d’abonar les multes per infraccions a Catalunya perquè el Principat no forma part de la Unió Europea, per la qual cosa no entra dins de l’intercanvi d’informació sobre la matriculació de vehicles en altres països fora de la UE. Només es poden cobrar si els Mossos paren el vehicle en el moment mateix de la infracció o si ja el tenien registrat prèviament, segons l’SCT.

Més seguretat per als ciclistes a les carreteres del país veí L’aplicació de Mobilitat Andorra ofereix una nova funció per millorar la seguretat a les carreteres. A través d’un conveni amb l’empresa Beloo, alerta de la presència de ciclistes a la carretera. El secretari d’Estat de Transports, Mobilitat i Transició Energètica, David Forné, va explicar que l’acció forma part de la campanya Andorra territori ciclista amb la voluntat de “treballar per fer encara més segura la mobilitat i connectar ciclistes i conductors”. Els ciclistes han de descarregar-se l’app de Beloo i activar-la. Les dades s’envien de manera anònima al servei de Mobilitat andorrà.

La Generalitat deixa d’ingressar 4 milions

Les arques públiques de la Generalitat van deixar d’ingressar, almenys, quatre milions d’euros, ja que el Servei Català de Trànsit només va poder localitzar i denunciar un percentatge molt limitat d’infraccions comeses per vehicles andorrans durant el 2023. Aquell mateix any els radars repartits per les carreteres catalanes van fer 41.241 fotos a vehicles amb matrícula d’Andorra que superaven els límits de velocitat permesos, segons l’SCT.