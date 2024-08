Mor als 66 anys Francesc Fabregat, exalcalde de Bellvís

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

La comarca del Pla d’Urgell lamenta la pèrdua del que va ser alcalde de Bellvís durant 16 anys, Francesc Fabregat Talarn. Va morir de forma inesperada a casa seua dissabte al matí per una parada cardíaca als 66 anys. Fabregat va accedir a la política com a regidor i es va convertir en alcalde de Convergència i Unió el 1999. Va ser un dels artífexs de la creació de la festa dels Firals, que el juliol passat va celebrar la 23a edició. Després de guanyar les eleccions del 2012, també es va convertir en president del consell comarcal del Pla d’Urgell. Va deixar la política municipal activa el 2015 després de perdre les eleccions municipals, quan va accedir com a primer edil de Bellvís Joan Talarn. Va continuar vinculat al procés independentista de Catalunya sota les sigles de Junts. Tanmateix, a les últimes eleccions estatals, va ocupar el número 14 de les llistes d’Aliança Catalana a Lleida.

Jubilat recentment com a funcionari de la diputació de Lleida, va viure amb passió una de les seues grans aficions, la de motard.Polítics, alcaldes actuals i exregidors de la comarca del Pla i amics de Fabregat van lamentar durant tota la jornada d’ahir la seua mort i així ho van expressar a les xarxes socials, entre ells el president de la Diputació, Joan Talarn, que es va mostrar “commogut per la pèrdua” i el va definir com un “veí implicat amb el seu poble” que “creia en el Pla d’Urgell”.També van mostrar condolences, entre d’altres, els Motards Independentistes, entitat de la qual formava part com a membre de la junta.

Un reconegut fallaire a Isil

Fabregat va participar durant molts anys de forma activa a les falles d’Isil, fins i tot se li va dedicar una placa per la col·laboració altruista en la creació d’un monument dedicat a aquesta celebració.