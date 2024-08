Un incendi forestal provoca alarma a les festes de Sort i obliga a confinar Bressui

Un incendi forestal en una zona de difícil accés en un barranc de l’N-260 a Sort va obligar la nit de dissabte a diumenge a suspendre els concerts de la festa major d’aquesta localitat del Sobirà, a la zona del Castell dels Comtes de Pallars, i a confinar preventivament el nucli de Bressui i una masia propera.

El foc, que es va originar a les dos de la matinada, va mobilitzar fins a 25 dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van haver de desallotjar les persones que estaven en la celebració i van buidar els accessos de vehicles fins a la muntanya afectada. Els efectius dels Bombers van prioritzar el treball manual al flanc esquerre, ja que les flames avançaven en direcció al poble de Bressui, on es va sol·licitar el confinament com a mesura preventiva. A les 6.49 hores del matí l’incendi es va donar per estabilitzat i continuaven treballant fins a 20 dotacions terrestres per voltar el perímetre. Per la seua banda, els Agents Rurals treballen amb la hipòtesi d’una espurna en una línia elèctrica com a possible causa de l’incendi, que ha cremat 3,38 hectàrees de vegetació, massa forestal i sotabosc. Testimonis presents a les festes de Sort van explicar que al voltant de les dos de la nit es va registrar com una baixada de tensió. Pocs minuts després van alertar de les flames a prop de la torre elèctrica al barranc del pendent. A la tarda, una desena de dotacions continuaven treballant a la zona cremada, ja que es va revifar al voltant de les 19.00 hores i va ser controlat en una hora.D’altra banda, tres dotacions dels Bombers també van treballar de matinada en un incendi a l’abocador de Montoliu de Lleida, que va cremar 400 metres quadrats de residus. A Tàrrega, quatre dotacions van treballar en un incendi que va afectar 100 metres quadrats de residus vegetals en una empresa del carrer Josep Trepat. Amb maquinària pesant van remoure el material per facilitar l’extinció dels punts calents. Així mateix, a Oliana, als marges de la C-14, es va originar un incendi de vegetació. També, a Vilanova de la Barca, els Bombers van actuar en un altre foc agrícola a les Coves.

L’incendi de Ciutadilla es revifa, calcina 10 hectàrees més i talla la C-14

Els Bombers de la Generalitat van aconseguir estabilitzar ahir a les 18.40 hores l’incendi forestal que es va revifar al migdia a Ciutadilla, després que la setmana passada (dimecres i dijous) el foc arrasés 273 hectàrees i obligués a confinar els veïns d’aquesta localitat, Nalec i Verdú. A primera hora de la tarda es va revifar el foc al mateix perímetre de la zona calcinada, al quilòmetre 59 de la C-14, que va quedar tallada en els dos sentits. Fins a 41 dotacions dels Bombers, deu d’aèries, van treballar en l’extinció del foc i es van centrar en el flanc dret, cap a on s’estenien les flames per culpa del vent de Ponent. L’incendi va cremar massa forestal i camps de cereal i va arrasar un magatzem agrícola de Ciutadilla. El foc també va travessar la carretera C-14 en aquest municipi. Segons els primers càlculs dels Agents Rurals, la zona afectada ahir va ser de 10,4 hectàrees. El de la setmana passada va calcinar finalment 273 hectàrees, de les quals 81,83 eren forestals, 191,38 agrícoles i 0,35 urbanes, segons les dades dels Rurals. Aquest va ser causat per una màquina de recol·lectar de manera accidental. L’agricultor tenia la maquinària en regla i treballava en horari legal. Veïns de Ciutadilla i Nalec i també alcaldes van demanar ahir que els Bombers, amb els Agents Rurals, fessin més vigilància de la zona cremada per evitar que es torni a revifar el foc.