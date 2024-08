La Franja reclama vint trens diaris de Lleida a Montsó

Diverses desenes de veïns de la Llitera i el Cinca Mitjà van tornar a manifestar-se per la recuperació dels serveis ferroviaris amb Lleida. - PLATAFORMA MONZÓN NO PIERDAS TU TREN

Publicat per EDUARDO BAYONA

“Montsó i Binèfar som la perifèria d’Aragó, però no li importem al nostre govern, i Almacelles i Raimat són la perifèria de Catalunya. Les perifèries hem d’unir-nos”, afirma Vicente Guerrero, membre de la plataforma Monzón No Pierdas Tu Tren, que aquest diumenge va celebrar la 200a concentració consecutiva de protesta, i portaveu municipal de Canviar Montsó-IU.

Les dos reivindicacions nuclears de la plataforma se centren en la recuperació dels tres serveis diaris entre Saragossa i Lleida que operaven abans de la pandèmia i a afegir-los set circulacions per jornada en cada sentit entre la capital de Ponent i Montsó (fins a sumar-ne 20), amb un format similar al dels nuclis de Rodalies. Aquesta reclamació, a la qual s’han afegit les diputacions de Lleida i d’Osca, suposaria donar servei directe de ferrocarril a un total de 27.909 persones a la Franja (17.839 a Montsó i 10.070 a Binèfar) i a 7.352 a Lleida (6.847 a Almacelles i 505 a Raimat), amb 14.000 més a les seues àrees d’influència. “Per agafar l’AVE anem a Lleida, però amb cotxe perquè no hi ha connexions adequades amb tren”, assenyala Guerrero, que crida l’atenció sobre les despeses que comporta per a moltes famílies la deficiència de les connexions ferroviàries tant en l’àmbit educatiu com en el sanitari. “Sembla que els horaris els hagi fet una empresa d’autobusos”, ironitza Guerrero.D’aquesta manera, als tradicionals fluxos comercials, educatius i sanitaris entre la Franja i Lleida se’ls ha afegit els últims anys el laboral generat per Pini, al qual ben aviat se sumarà el del port sec de Ponentia a Tamarit.