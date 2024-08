Un tall en un cable de fibra òptica en un camp de cultiu deixa sense internet usuaris d'Artesa de Lleida i Puigverd

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Veïns dels municipis d'Artesa de Lleida i de Puigverd de Lleida, al Segrià, es troben sense servei d'internet ni telefonia fixa des de dilluns a la tarda per una incidència en la fibra òptica de Movistar. Segons la companyia, la causa ha estat un tall del cable de fibra òptica en un camp de cultiu. Els tècnics treballen per solucionar la incidència el més aviat possible, segons l'empresa.

Ampliarem la informació