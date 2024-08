Visalia invertirà 50 milions a les seues instal·lacions del Segrià en dos anys

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup energètic català Visalia, que a primers d’aquest any va adquirir l’empresa lleidatana Eléctrica Serosense, preveu invertir 50 milions d’euros fins al 2026 a la zona de Seròs, on la companyia té un important negoci fruit de la compra d’aquesta firma per a la millora de les seues instal·lacions de producció i distribució d’energia. Amb més d’un segle d’història, la firma lleidatana inclou línies de negoci com la xarxa de distribució, comercialització d’electricitat, xarxes de fibra de telecomunicacions i comercialització de serveis. La compra d’Eléctrica Serosense va aportar a Visalia 13.000 clients, 460 quilòmetres de xarxes d’electricitat desplegades a la zona d’Alcarràs, Maials, Seròs i Anglesola i un projecte fotovoltaic de 2,6 MWp de capacitat a Maials que es troba en un avançat estat de desenvolupament i que permetrà el proveïment propi de més de 5.000 MWh anuals d’energia 100% renovable, que s’uniran als més de 100 MWp de projectes fotovoltaics que la companyia ja estava desenvolupant com a part de la seua estratègia d’integració vertical mitjançant l’autoproveïment d’energia 100% sostenible. Compta, a més, amb 9.000 punts de subministrament d’electricitat al Segrià, l’Urgell i la Ribera d’Ebre, així com 4.000 clients d’internet connectats a la xarxa pròpia FTTH de fibra d’alta velocitat en deu municipis del Segrià.

Visalia manté la marca Eléctrica Serosense al considerar-la “una empresa centenària molt ben valorada pels clients per la seua proximitat i qualitat”, van remarcar els seus responsables. També mantindrà i preveu consolidar la seua zona de distribució i l’equip de personal. Visalia va tancar el 2023 amb uns ingressos de 250 milions. Aquest any es proposa facturar entre 280 i 300 milions i assolir els 500 el 2027, així com passar dels 110.000 clients actuals a uns 250.000. El fons xipriota GreenMont és el primer accionista de Visalia, ja que té un 65% del capital.

L’autoconsum a la xarxa d’Endesa a Lleida augmenta un 63%

■ La filial de xarxes d’Endesa, e-distribución, ha incrementat un 63% el nombre de subministraments d’autoconsum col·lectiu connectats a la seua xarxa de distribució a Lleida des d’inicis d’any. Al tancament de gener a juny de 2024 hi havia 432 subministraments vinculats a instal·lacions d’autoconsum col·lectiu actius a la xarxa d’Endesa, davant els 265 acumulats fins al 2023. Tarragona lidera el creixement en el nombre d’autoconsums col·lectius des de principis d’any, amb pujada del 278% fins als 261 subministraments. Seguidament, ve Barcelona amb un increment del 185% fins a les 5.789 instal·lacions, després Lleida i, finalment, Girona, que tanca el llistat amb una pujada del 55% i 468 subministraments. A Catalunya l’increment va ser del 161%, consolidant els 6.950 subministraments.