Els golmesencs ja tenen himne

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

“Gent de bona terra, som els golmesencs, no hi ha poble més ufà a la plana de l’Urgell.” Aquesta és una de les estrofes que formen part del primer Himne de Golmés, una nova composició musical obra d’Òscar Barqué que passarà a identificar el municipi. Aquesta nova cançó sonarà a partir d’ara a l’inici d’actes culturals, esportius o els pregons, que fins a la data eren introduïts per La santa espina, tal com va explicar l’alcalde, Jordi Calvís. Barqué és autor de la sardana Golmés, vila del Pla, punt de partida d’aquesta cançó, en la qual col·labora el cantant de l’orquestra Maravella Benjamí Felip.

La presentació oficial es va portar a terme ahir, l’últim dia de la festa major de Sant Salvador, que ha durat cinc dies i entre els actes més destacats hi ha el multitudinari concert de Bali13, La Fúmiga, Figa Flawas i DJ Moncho, a més de la Xaranga Bsumeta que va atreure unes 15.000 persones la matinada de dissabte a diumenge.

Les activitats previstes per a diumenge a la nit van ser cancel·lades després d’un tràgic incident en la sessió de ball de la tarda: una veïna de Seròs d’uns 80 anys va perdre la vida després de patir una parada cardiorespiratòria. Malgrat que diversos veïns van actuar ràpidament (hi havia metges i serveis d’urgència participant en la festa) no se la va poder reanimar. Ahir es va portar a terme la tradicional processó dedicada al sant patró i un piromusical va donar per acabades les festes.