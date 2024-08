Pla per protegir d'allaus el port de la Bonaigua

Imatge d’arxiu d’un dispositiu per provocar allaus a distància. - DEPARTAMENT DE TERRITORI

El departament de Territori invertirà 15 milions d’euros fins al 2030 per protegir les carreteres del port de la Bonaigua C-28 i l’accés al pla de Beret C-142b davant de possibles allaus. Aquest conjunt de mesures tenen com a objectiu afavorir la seguretat viària i la mobilitat al Pallars Sobirà i la Val d’Aran durant els mesos d’hivern. El departament ja ha impulsat la redacció d’un primer projecte, que correspon a dos sistemes de protecció en un tram d’1,7 quilòmetres de carretera a la zona del port de la Bonaigua. Consisteix en la instal·lació de tubs en punts estratègics que expulsen gas mitjançant un sistema de control remot per desencadenar allaus i que podran utilitzar-se en condicions meteorològiques adverses.

D’altra banda, Territori ha iniciat la redacció de l’estudi informatiu per eixamplar i millorar el traçat d’1,5 quilòmetres de la C-28 al seu pas per Sorpe, a Alt Àneu, l’últim que queda per condicionar. S’estudia construir un túnel o ampliar la carretera amb un mur o mitjançant un sortint. El projecte contempla una inversió de 18 milions d’euros.