Així va renàixer Mequinensa: “Ens van donar unes cases i hem fet un poble”

La presa de Mequinensa, que tanca l'embassament més gran del riu Ebre, va començar l'estiu del 1964 a negar l'horta i les mines del municipi que li dona nom en un procés que remataria la de Riba-roja i que va engolir una forma de vida abans de crear-ne una altra, en un poble nou, per la tenacitat dels seus veïns de mantenir l'arrelament.

“Ens van donar unes cases i hem fet un poble”, coincideixen Raimundo Riau, José Algueró i Teresa Borbón, veïns de Mequinensa que van viure l’execució de la presa d’aquest nom amb, respectivament, 19, 12 i 7 anys.

Aquest pantà, que va començar a embassar l’aigua de l’Ebre ara fa 60 anys, va negar part de l’horta i del centenar de mines que van arribar a operar al terme. El de Riba-roja, inaugurat el 1969, remataria el procés i acabaria de canviar la vida de Mequinensa, el principal port fluvial entre Saragossa i Tortosa i focus d’una intensa producció minera que donava feina a 3.000 miners i que era traslladada riu avall en llaüts, les característiques embarcacions que va immortalitzar Jesús Moncada a Camí de sirga.Les preses, construïdes per l’empresa pública Enher, van desplaçar més de 5.000 persones, 3.500 a Mequinensa i 1.620 a Faió, en un efecte nociu del desenvolupisme que la historiografia oficial acostuma a defugir.

“Quants anys feia que sabíem que marxaríem? A les cases ningú no feia millores, només es tapaven goteres. El poble anava envellint i es deteriorava sense que sabéssim on viuríem”, recorda Borbón. “Volaven les cases encara que hi hagués gent vivint a les del costat, els nens anaven a l’escola caminant entre runa”, apunta Algueró.El malson es va prolongar durant tretze anys, des de l’inici de les obres l’any 1957 fins a l’estrena de les cases del poble nou el 1970. “Deien que venia una empresa a muntar una presa i no ens ho crèiem, però al final va resultar que era veritat”, recorda Riau.

José Algueró, Teresa Borbón i Raimundo Riau, a Mequinensa. - MAGDALENA ALTISENT

“A Enher li interessava que el poble desaparegués. Va ser un temps molt trist, cada dia vèiem marxar alguna família”, anota Borbón.Enher anava expropiant cases i arribava a assumir lloguers, sempre vetant l’accés a la cooperativa que gestionaria la construcció de les cases del poble nou, totes iguals i en carrers batejats amb lletres i números. “Cada família que marxava era un problema menys, Mequinensa era un poble a extingir”, evoca Riau. Enher pretenia inicialment reallotjar al poble vell, a la vora de l’Ebre, només els veïns les cases dels quals resultessin inundades i que decidissin quedar-se, però “la gent s’hi va oposar i no van tenir més remei que indemnitzar tothom i construir el nou” al costat del Segre, assenyala Algueró.

Els 6.378 habitants censats el 1960, en plena voràgine de les obres de l’embassament i amb les mines obertes, als quals s’afegien 3.000 persones flotants més, s’havien reduït a 3.023 el 1970, quan naixia el poble nou.Van ser anys intensos, amb protestes i vagues, amb líders com l’Oncle Josep (Moncada), que el franquisme cessaria pel seu suport als veïns, i amb rius que passaven de fluir a empantanegar-se. “Els llaüts es van quedar allà, flotant, i es van podrir”, recorden, com una metàfora del canvi d’època.