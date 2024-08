Vint denúncies en dos mesos per infraccions en paratges naturals

Publicat per SegreACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Agents Rurals intensifiquen a l’agost la vigilància dels espais naturals per preservar-ne la fauna i la flora i garantir el compliment de les normes que els protegeixen. Però la vigilància es porta a terme tot l’any. D’aquesta forma, entre l’1 de juny i el 31 de juliol, els Rurals han fet un total de 134 actuacions a les comarques de Lleida, 72 més que en el mateix període de l’any passat, fet que representa un increment del 86%. A més, han tramitat 20 denúncies per infraccions per les 15 de l’any passat, un augment del 33%.

El control de la prohibició d’encendre foc, l’afluència de persones, la circulació motoritzada als espais naturals i controlar l’acampada il·legal –un fenomen en auge en els últims anys– són algunes de les principals actuacions i infraccions detectades. D’aquesta forma, per poder fer una vigilància efectiva, les patrulles es distribueixen per les zones identificades com d’elevada freqüentació de visitants.En el que portem d’any, a nivell de Catalunya, els Rurals han portat a terme 8.712 actuacions d’inspecció i control i han interposat 827 denúncies. Han constatat un increment respecte a exercicis anteriors, tant en actuacions com en denúncies. El 2023 van ser 6.870 actuacions i 667 multes. És a dir, l’increment ha estat al voltant d’un 20 per cent.Per la seua banda, el cap dels Agents Rurals a la Catalunya Central, Jaume Bosch, va recordar que és indispensable respectar la senyalització dels accessos, els camps de cultiu, aparcar a les zones habilitades i la prohibició de circular a motor camps a través, per senders i pel curs dels rius.Aquest mes d’agost ja s’han notificat les primeres denúncies a Aigüestortes i la seua perifèria, el Parc Natural de l’Alt Pirineu i altres paratges, set de les quals han estat per acampades en zones prohibides o per fer-ho fora d’horari, dos per circular camps a través i una per encendre foc.