Estrena audiovisual 'd'altura' a la festa major de Sant Llorenç de Montgai

L’escalador professional català Edu Marín va presentar dijous a la nit a Sant Llorenç de Montgai el seu últim documental, Keep it burning, en un dels actes principals de la primera jornada de la festa major d’aquesta població de la Noguera. El treball audiovisual tracta d’una història de superació que mostra com aquest esportista, barceloní de naixement però resident a Sant Llorenç des de fa uns anys, va aconseguir la primera repetició en lliure de la via Eternal Flame a la Torre Sense Nom del Pakistan, tot un referent mundial per als amants de l’escalada. El documental mostra la seua última expedició en la qual, acompanyat una vegada més pel seu pare Novato i el seu germà Alex, va aconseguir culminar una paret històrica en el que va ser “un dels reptes més grans de la meua carrera” després de passar 28 dies a la paret a 6.239 metres d’altura.

Edu Marín va afirmar sentir-se “emocionat” per poder exhibir aquest documental a la localitat, acte que va reunir força públic. La festa major de Sant Llorenç va arrancar dijous passat i es prolongarà fins demà diumenge. Per avui al migdia es preveu una missa en honor al patró, a la qual seguirà una ballada de sardanes i un vermut popular. Ja a la tarda, hi haurà una festa holi i d’escuma i a mitjanit, marxa amb Coco i DJ. Els actes seguiran demà.