El Geoparc encarrega un estudi sobre el sistema hídric del llac de Basturs

El Geoparc Orígens ha encarregat un estudi que analitzarà la cinquantena de pous que hi ha a la conca de Tremp per conèixer millor la capacitat de resposta en èpoques de sequera dels quals proveeixen al llac de Basturs, un dels tres principals d’origen càrstic de Catalunya juntament amb els de Banyoles i Montcortès (Pallars Sobirà).

L’escassetat de precipitacions dels tres últims anys va reduir a dos metres els 16 de gruix que en condicions normals presenta la làmina d’aigua.L’objectiu de l’informe, de caràcter preliminar i que serà elaborat per l’hidrogeòleg Josep Maria Masich, consisteix a conèixer com funciona l’estany i com hi circulen les aigües i, en cas de ser necessari, proposar l’adopció de mesures correctores.L’estudi hauria d’assenyalar quina quantitat d’aigua se’n pot extreure sense arribar a deteriorar l’estany ni el seu ecosistema i aportar informació sobre el volum d’aigua de pluja que arriba a infiltrar-se.El treball científic començarà amb l’estudi de les dades pluviomètriques de les estacions meteorològiques del Montsec i de la Conca Dellà per mirar de determinar a partir d’aquesta informació el valor de recàrrega de l’aqüífer.