Demanen als visitants del Parc Nacional d'Aigüestortes no banyar-se als estanys

El director del Parc Nacional d'Aigüestortes i estany de Sant Maurici, Lluís Florit, ha demanat als visitants que compleixin la normativa i no es banyin als estanys. Fer-ho suposa un incompliment de la llei i una denúncia per part dels Agents Rurals. Florit ha dit que intenten informar i sensibilitzar a la gent abans d'arribar a la sanció. El director del Parc Nacional ha recordat que es tracta d'ecosistemes aquàtics molt fràgils a les pertorbacions humanes i, per tant, està prohibit el bany. "Demano que els visitants siguin conscients que estan a un parc nacional, on el bany està prohibit", ha sentenciat Florit.

L'hàbitat dels estanys d'alta muntanya és d'interès comunitari i l'efecte del bany altera molts aspectes de la dinàmica de l'estany, ha dit Florit. Les cremes corporals i els protectors solars són un dels aspectes que més altera la flora i fauna d'aquests espais.

En molts estanys hi ha investigadors que estan fent-hi recerca i el bany alteraria aquests resultats d'anys, ha dit el director del Parc. El bany als estanys és perjudicial, en tots aquests àmbits; tant pel que fa als projectes d'investigació com pel que fa a la dinàmica natural de funcionament d'aquests hàbitats. Aquests dies de calor intensa els controls als estanys s'intensifica als de més fàcil accés. També s'hi intensifica la sensibilització, ha dit Florit. Els Agents Rurals també han fet una crida a gaudir dels espais naturals de forma responsable i produint el mínim impacte possible sobre el medi natural.