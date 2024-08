Una forta tempesta descarrega pedra al pla de Lleida

Publicat per segre Imatges de la pedregada a Albatàrrec Verificat per Creat: Actualitzat:

Una forta tempesta ha escombrat aquest dimarts migdia el pla de Lleida i ha descarregat localment pedra en punts com Soses, Aitona, Alcarràs o Albatàrrec. El president d'Asaja a Lleida, Pere Roqué, ha lamentat que fa 3 setmanes de la darrera tempesta amb pedra a Ponent i ja n'han patit una altra en un moment que s'està collint moltes varietats de fruita de pinyol i també de llavor. Roqué ha afegit que properament els pagesos faran balanç dels possibles danys, quan puguin entrar a les finques que ara estan plenes d'aigua. Roqué també ha demanat peritatges el més aviat possible per no deixar la fruita als camps. Les tempestes que han entrat pel Segrià han continuat per la Noguera, el Pla d'Urgell, l'Urgell i la Segarra.

El pas dels xàfecs ha provocat una acusada caiguda de la temperatura. Per exemple, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, a Cervera el termòmetre marcava a les 13.30 hores una temperatura 17 graus més baixa que ahir a la mateixa hora.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill alt per intensitat de pluja de cara a aquest dimecres a gran part del territori, però especialment a les comarques centrals, les del litoral i algunes del nord, per la influència d’una depressió aïllada en nivells alts (dana). L’avís afecta bona part de dimecres, des de la matinada i sobretot a partir del migdia. Segons informa el Servei Meteorològic, serà una jornada de xàfecs i tempestes força extensos i les acumulacions de precipitació a alguns punts podran superar fàcilment els 50 mm.

El Meteocat indica que els dies vinents es veuran afectats per la formació d’una dana. Aquest dimarts s’apropa la part davantera del solc en altura que acabarà generant una depressió aïllada a nivells alts. Al llarg del dia d’avui hi haurà ruixats sobretot al terç nord i oest del país. Dijous el temps encara es mantindrà inestable; entrarà vent de component nord als dos extrems i serà al voltant del sector central del país on es podrien repetir els ruixats.