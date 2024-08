Mor un motorista en una caiguda a la C-14 a Vilanova de l'Aguda

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un motorista de 37 anys i resident a Andorra, D.D.A., va morir ahir al tenir una caiguda a la carretera C-14 a Vilanova de l’Aguda, a la Noguera. Es tracta del setè motorista que perd la vida a les carreteres lleidatanes des de començament d’any, una de les xifres més altes dels últims exercicis, ja que en el mateix període de l’any passat n’havien mort tres. L’accident va tenir lloc al punt quilomètric 127,5. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 14.25 hores i van enviar tres patrulles al lloc del sinistre. També s’hi van desplaçar dos dotacions dels Bombers de la Generalitat i diverses unitats terrestres i l’helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques. Per causes que encara s’estan investigant, una motocicleta va caure a la via i com a conseqüència va morir el seu conductor. L’accident va obligar a tallar la carretera fins que es va poder establir un pas alternatiu.

Amb aquesta víctima mortal, s’eleven a 18 les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit a les comarques lleidatanes des de començament d’any, la mateixa xifra que en el mateix període del 2023. D’altra banda, tres persones van resultar ferides de caràcter lleu ahir en l’accident d’un turisme a la C-14 a Ponts. A Algerri, quatre ocupants d’un turisme van resultar ferits lleus en una sortida de via a la C-26. Així mateix, una jove de 19 anys d’Andorra va morir de matinada en un accident entre dos motos a Castelldefels. La jove anava de passatgera en una de les motos accidentades. Un dels conductors va resultar ferit greu i l’altre va ser donat d’alta.

Dol a Binèfar per la mort de tres joves

L’ajuntament de Binèfar va mostrar ahir el seu condol per la mort de tres joves residents a la localitat de la Franja en un tràgic accident ocorregut diumenge a la matinada a l’autovia Lleida-Osca (A-22) al terme municipal de Castelló Seboller. Els joves de 29, 24 i 22 anys i originaris de Mali treballaven en una empresa de la localitat i residien amb les seues famílies a Binèfar. Al seu torn, el consistori va expressar el seu “profund dol pel fatal sinistre” i va voler traslladar les seues condolences a familiars i pròxims. L’alcalde en funcions, Sergio Serra, es va posar en contacte amb la comunitat maliana per traslladar el condol en nom del consistori i va anunciar que, de mutu acord amb la resta dels grups municipals, es guardarà un minut de silenci en el pròxim ple.D’altra banda, un jove de 24 anys, veí de la comarca de la Llitera, va resultar ferit greu ahir de matinada en una sortida de via d’un vehicle a la carretera A-140, que comunica Alfarràs amb Binèfar, molt a prop d’aquesta ciutat però dins del terme municipal de Sant Esteve de Llitera. L’accident es va produir a les 4.20 hores i va consistir en una sortida de via pel marge esquerre i un xoc posterior amb el perfil de formigó. El conductor del turisme va ser evacuat en estat greu a l’hospital de Barbastre.