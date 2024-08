Tres carrers sense llum mes i mig per una avariaUns 25 fanals i dos focus porten sense servei des del 20 de juny || El municipi assumeix la reparació de l'enllumenat

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Una pujada de tensió a la xarxa elèctrica va cremar el passat 20 de juny un total de 25 punts de llum de l’enllumenat públic juntament amb uns altres dos focus al poble de Vallverd. Afecta tres carrers d’aquest nucli agregat d’Ivars d’Urgell: Verdaguer, Roser i Sant Miquel, que porten ja gairebé dos mesos a les fosques a la nit.

El consistori s’ha vist obligat a assumir la reparació després que la companyia Endesa assegurés que no eren responsables dels danys, ja que el quadre de llums no s’havia vist afectat. “Considerem que és Endesa la que ha d’assumir aquest problema perquè són responsables d’aquesta línia i del subministrament. Reclamarem i, si és necessari, tramitarem la corresponent denúncia”, va explicar l’alcalde d’Ivars d’Urgell, Joan Carles Sánchez, que va remarcar que l’actuació suposarà un cost d’uns 6.000 euros que l’ajuntament haurà de sufragar amb recursos propis.El municipi d’Ivars d’Urgell pateix amb freqüència microtalls en el subministrament.“En el nostre cas, la situació és més greu i els talls van dels dos minuts a un quart d’hora”, va remarcar Sánchez, que va explicar que encara que Endesa ja va portar a terme una primera actuació per resoldre els problemes aquests no ha aconseguit erradicar-se.“Amb només tres gotes de pluja ja hi ha la possibilitat que la llum es talli. És un greuge comparatiu que pateixen els veïns i consumidors d’Ivars d’Urgell i Vallverd respecte a altres municipis. Aquí tenim sempre la possibilitat que els electrodomèstics s’espatllin o deixin sense servei els negocis” va remarcar l’alcalde, que d’altra banda va apuntar que el problema ara s’ha agreujat ja que “la companyia ja no ens facilita els números d’incidència”, cosa que dificulta poder fer-ne un seguiment.Els nius de cigonya són un dels principals motius pels quals es produeixen microtalls en el subministrament elèctric al Pla d’Urgell. Davant d’aquesta situació, Endesa instal·la unes noves estructures sobre diferents torres elèctriques del Pla d’Urgell per impedir que les cigonyes construeixin els seus nius o s’electrocutin. Es tracta d’un nou prototip que ha estat dissenyat a la província i que es va instal·lar ja durant l’any passat en vint torres de mitjana tensió que es troben repartides entre Linyola o Torregrossa i ara a la zona de l’institut Mollerussa.