Set anys de presó per a un lleidatà per portar cocaïna com a 'mula'

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Audiència de Barcelona ha condemnat a set anys de presó un lleidatà per transportar cocaïna com a mula després de ser interceptat el 2022 per la Guàrdia Civil a l’aeroport del Prat. Els agents el van localitzar una vegada havia aterrat procedent de la Guaiana Francesa, després de passar per París, amb 59 cilindres que contenien aquesta droga en el seu organisme després d’haver-los ingerit i uns altres 18 embolcalls que portava a les butxaques. En total, li van intervenir més d’un quilo de cocaïna, el valor de la qual assoleix els 78.900 euros al mercat clandestí.

A set anys de presó també és condemnat un altre lleidatà com a còmplice, ja que l’Audiència considera provat que va ser l’encarregat d’organitzar i supervisar el viatge del primer d’anada i tornada des de Barcelona, fins a la Guaiana Francesa, amb escala a París, per carregar la cocaïna i transportar-la fins a Espanya. Segons la sentència de l’Audiència, els agents li van intervenir missatges de WhatsApp en els quals havia enviat a l’altre condemnat els bitllets d’avió i la reserva d’allotjaments, a més d’assegurar-li finançament. Així mateix, també es van enviar missatges d’àudio durant el viatge.

L’acusat de transportar la droga va declarar en el judici que havia viatjat al seu país perquè havia conegut una dona per internet i que aquesta, quan ja tornava a Espanya, li va demanar si podia emportar-se unes substàncies i que li va dir que eren tints per al cabell. També va dir que la dona no les enviava per correu perquè retenien l’enviament a la duana. Així mateix, també va declarar que, quan es va negar, un germà d’aquesta dona el va amenaçar amb una pistola i que es va empassar els “paquetets” per por. L’Audiència de Barcelona considera que aquesta declaració és “absolutament inversemblant” i que no existeix cap dada que corrobori la seua versió.

A més, assenyala que en les converses entre els dos condemnats parlaven de la ingesta de boles.Per aquesta raó, condemna ambdós a set anys de presó i al pagament d’una multa de 150.000 euros per a cada un. Pena que substitueix per l’expulsió de territori espanyol durant cinc anys, al restar el període que han passat en presó preventiva. La sentència encara no és ferma.