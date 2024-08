El tren de la Pobla es queda sense bateria en ple pont

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) va cobrir ahir les primeres circulacions de la línia de Lleida a la Pobla de Segur amb autobús a causa d’una incidència operativa, segons fonts d’FGC. L’avaria es va produir en ple pont festiu per una descàrrega de les bateries als trens.

Durant la matinada de dijous, dos trens d’aquesta línia no van poder accedir al taller del Pla de Vilanoveta, on Ferrocarrils porta a terme cada nit la revisió i el manteniment dels combois. Aquests dos trens es van quedar a l’estació de Lleida-Pirineus a causa d’unes obres que efectuava Adif que van impossibilitar l’accés al taller. Mentre estaven aturats a l’estació de Lleida, es va produir una descàrrega de les bateries dels dos trens, per la qual cosa ahir al matí, una vegada obert l’accés al Pla de Vilanoveta, van ser remolcats pel tercer tren de la línia, que es trobava al taller. Una vegada acabades les tasques de remolc, el tercer tren va poder començar a prestar el servei de transport a partir de les 9.05 hores en el tram Lleida-Balaguer. Finalitzats els treballs de revisió de les altres dos unitats, una es va poder incorporar a partir de les 15.15 hores per fer la circulació entre Balaguer i la Pobla amb normalitat.

L’avaria va afectar els primers trajectes del matí, que surten de Lleida sobre les 5 de la matinada, les 7.32 i les 10,47, i els de la Pobla en direcció a la capital del Segrià que surten a les 6.35 i les 10 del matí. El passat 6 de juliol, Ferrocarrils va habilitar des de les 8.50 hores del matí un servei de bus alternatiu al tren de la línia de la Pobla entre les estacions de Lleida i Balaguer per l’avaria d’un dels tres combois que recorren aquesta línia. Fonts de FGC van apuntar llavors que el bus es va activar ja que, a banda del tren avariat, un altre estava en revisió. A primera de la tarda es va restablir el servei. A mitjans del mes de febrer passat, una altra avaria en un màquina del tren va afectar parcialment dos serveis de la línia, la qual cosa va provocar retards.