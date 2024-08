La Fira de l'Ovella de Llavorsí atreu centenars de visitants

La 14a edició de la Fira de l’Ovella de Llavorsí inclou activitats per a nens i per a adults. - EDGAR ALDANA

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La catorzena edició de la Fira de l’Ovella de Llavorsí va atreure ahir centenars de visitants en la seua primera jornada, que precedeix la celebració, avui diumenge, del trenta-sisè concurs de gossos d’atura. Fa anys que aquesta competició està consolidada com la principal d’aquesta especialitat del pasturatge a tot el Pirineu.

La primera jornada de la fira, ubicada a l’esplanada situada al costat del càmping de Llavorsí i que va començar a les onze del matí, va incloure diverses activitats lúdiques per a nens i per a adults i una sèrie de tallers relacionats amb el món de l’ovella.El programa va incloure una interpretació de L’aneguet lleig a càrrec de la companyia NS Dansa. Paral·lelament, i fins demà dilluns, es pot visitar a la Sala Cowork una exposició de fotografies per part de Ramon Baylina.