Gairebé una de cada dotze parelles lleidatanes amb fills ja és mestissa, segons l'INE

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El mestissatge avança a Lleida, on conviuen gairebé 9.000 parelles formades per un membre de nacionalitat espanyola i un altre d’origen estranger, segons indiquen l’Enquesta de Característiques Essencials de la Població. Les dades són de mitjans del 2001, les últimes disponibles, la qual cosa apunta que l’extensió d’aquest fenomen podria ser bastant més àmplia en l’actualitat.Segons aquest estudi, una mica més d’una de cada dotze parelles amb fills (8,7%) tenia caràcter mixt. Més de la meitat de les 8.689 unions que integren aquest col·lectiu, 4.140, convivien a les seues llars amb fills, la gran majoria dels casos (3.903) menors de 25 anys.Tres de cada quatre parelles amb fills (75.723 de 99.584) estaven formades per dos membres de nacionalitat espanyola, un volum que quintuplica el de les 15.172, els dos integrants de les quals mantenen la d’origen.Resulten cridaners els diferents percentatges de parelles amb fills a casa d’aquests grups: el 47% de les mixtes, el 55% de les espanyoles i el 80% de les foranes.

El grup de les parelles espanyoles seria en realitat una mica menor si es tingués en compte l’origen geogràfic, i no només la nacionalitat, dels integrants. Els nous lleidatans van superar l’any passat per primera vegada els 3.000 processos d’adquisició de nacionalitat, que van tenir com a beneficiaris 1.557 homes i 1.503 dones.Aquests procediments han experimentat un notable increment a Lleida els últims anys, amb un total de 9.747 adquisicions de nacionalitat espanyola l’últim lustre.

Aquests gairebé 10.000 estrangers que han obtingut la nacionalitat els últims cinc anys suposen un volum de població similar, fins i tot lleugerament superior en alguns casos, al de municipis com Alcarràs, Cervera o Solsona.