Jocs refrescants a la Mitjana

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un centenar de persones van participar ahir en la tercera edició de Jocs Refrescants al parc de la Mitjana de la ciutat de Lleida. És una ecoactivitat organitzada per la regidoria de Sostenibilitat de la Paeria que té per objectiu que els més petits coneguin la importància de l’aigua per a tots els éssers vius que habiten aquesta zona.

Nens i adults van poder aprendre, a través de quatre jocs simultanis, qüestions com les característiques de les bombolles d’aigua, la influència que tenen les comportes per regular la quantitat d’aigua que rep el riu Segre en el tram final i la importància de l’aigua per als arbres de ribera i també de no introduir espècies foranes en l’ecosistema. A més, els participants es van poder refrescar mentre aprenien perquè tots els jocs van incloure d’alguna manera l’aigua.

La pròxima ecoactivitat programada per l’ajuntament de Lleida serà un anellatge d’aus als aiguamolls de Rufea prevista per al dia 15 de setembre. Així mateix, per al dia 21 ha organitzat la Nit dels Ratpenats a la Mitjana, en el marc de la Batnight que se celebra a tot Europa i que acostuma a incloure un passeig nocturn per poder observar aquests animals. Per participar-hi és necessari inscriure’s al següent lloc web: https://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat.Les ecoactivitats s’inclouen en el projecte de renaturalitzación de la capital del Segrià, en el programa d’adaptació al canvi climàtic i millora de la diversitat. Estan finançades per fons europeus Next Generation i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.