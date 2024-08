Lleida tanca el pont de l'agost amb gairebé 45.000 turistes i 134.700 pernoctacions

Les comarques de Lleida han rebut 44.900 turistes durant el pont de l’agost, que han generat aproximadament 134.700 pernoctacions als hotels, càmpings i allotjaments de turisme rural de tota la demarcació, segons el Patronat de Turisme de la Diputació.

El seu vicepresident, Juan Antonio Serrano, es va mostrar satisfet amb les xifres d’aquests quatre dies festius. “Ha estat un gran pont, amb molts establiments que han penjat el cartell de complet”, va subratllar. Així mateix, va destacar la gran varietat d’atractius turístics de la província durant els mesos d’estiu, “amb un patrimoni i una oferta d’esports d’aventura de primer nivell”. Així mateix, va apuntar que “en certa manera la climatologia ha estat beneficiosa, perquè els dies de pluja són bons per a la restauració i el comerç”, encara que menys per a altres àmbits com per exemple els càmpings.Per sectors, els hotels del Pirineu han assolit una ocupació d’entre el 90% i el 100%. Quant als càmpings, els bungalous han registrat un pont d’agost al 100% i les places d’acampada han tingut una ocupació d’entre el 85% i el 90%, a l’haver patit algunes cancel·lacions puntuals a causa de les intenses pluges que van caure a començaments de setmana. Les cases rurals també han estat al voltant del 85%.Un dels principals atractius de la demarcació de Lleida són els esports d’aventura, que han atret un important volum de turistes. Com per exemple, les empreses d’activitats de turisme actiu del Pallars Sobirà han registrat un nivell de reserves d’entre el 80% i el 100%. El president de l’Associació d’Empreses d’Esports d’Aventura d’aquesta comarca, Florido Dolcet, va expressar la seua satisfacció perquè “hem complert les expectatives” i va remarcar que les pluges no han afectat les activitats sinó que fins i tot han contribuït a augmentar el cabal del riu. Va explicar que ahir al matí des de l’associació van haver de retirar un gran tronc de la Noguera Pallaresa a Llavorsí, que es va desplomar a causa d’una tempesta durant la matinada i hi impedia la navegació. Dolcet va detallar que aquesta incidència va quedar solucionada a primera hora del matí i d’aquesta manera no va afectar cap de les sortides de les barques de ràfting que tenien programat des de les 10.00 hores. Va afirmar que tenen reserves per a la resta de l’estiu i va recordar que la temporada s’allarga fins al 15 d’octubre.

El Patronat de Turisme de la Diputació preveu repetir aquest estiu els bons resultats de l’any passat, amb més de 600.000 turistes i 1,5 milions de pernoctacions entre juny i setembre. També confia en un increment dels visitants internacionals, seguint la tendència dels mesos anteriors. Serrano va recalcar també la necessitat de continuar millorant la promoció i la digitalització del sector.