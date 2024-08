La taxa d'Andorra als vehicles estrangers no afectaria els treballadors transfronterers

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, ha explicat aquest dilluns en declaracions a Catalunya Ràdio que el projecte d'una taxa, a mode de vinyeta, a tots els vehicles estrangers que circulin per les carreteres andorranes no afectaria els treballadors transfronterers. Així, Espot ha aclarit que només es cobraria als excursionistes que entren i surten de país el mateix dia. Segons el cap del govern andorrà, la mesura no és per posar fre al turisme sinó que busca fomentar un "creixement sostenible" del sector.

Espot ha incidit en el fet que en cas que aquest sistema s'acabi tirant endavant hauria de ser "àgil i pràctic" i que no suposi "un fre" a l'arribada de visitants al país. També ha insistit que en tot cas serà una vinyeta que tindrà "un cost raonable", que no ha concretat, ja que ha manifestat que això també hauria de ser objecte de la "concertació" amb el sector. Seria "com qui paga un peatge" i que es plantejaria com "una petita contribució". Malgrat tot, ha volgut destacar que és "prematur" parlar de preus, ja que ni tant sols està decidit que es tiri endavant el sistema. Segons Espot, no es tirarà endavant ni es perfilarà sense haver-ho treballat molt.

Intercanvi de dades per a les multes



D'altra banda, i qüestionat sobre el volum de multes de trànsit impagades tant a Catalunya com a Andorra, ja que no hi ha un sistema d'intercanvi de dades, ha recordat que en cas que s'aprovi l'acord d'associació, Andorra haurà d'incorporar una norma que preveu aquest intercanvi de dades a l'hora de cobrar sancions. Però encara que l'acord no tirés endavant l'executiu ja està treballant per establir convenis bilaterals per implantar aquest intercanvi. En aquest sentit, Espot ha explicat que ja s'ha començat a treballar amb França i tot fa preveure que es faci també amb Catalunya i Espanya amb la qual cosa a "mitjà termini" sigui possible tenir aquesta informació. També ha remarcat que "l'impacte" és "percentualment" més important per Andorra quant a perjudici, ja que comparativament el volum de vehicles dins el total és més rellevant per a Andorra que no pas per als països veïns.