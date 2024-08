La presència del llop ja ha estat detectada en cinc comarques de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La presència del llop ha estat detectada en els últims anys en cinc comarques de Lleida: l’Alt Urgell, el Solsonès, el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i la Val d’Aran, mentre segueix per confirmar o descartar si hi ha o no un exemplar d’aquest cànid a la reserva de Caça de Boumort, al Pallars Jussà. Es tracta, en tots els casos, de passos esporàdics. No hi ha constància de l’existència de poblacions estables d’aquest animal al Pirineu de Lleida, on ha començat a arribar des d’Itàlia. Paral·lelament, la població d’ossos de la serralada se situa en un total de noranta-dos exemplars a l’afegir-se els nou albirats per primera vegada aquesta primavera (cinc femelles amb entre una i tres cries) als vuitanta-tres que ja havien estat censats anteriorment.