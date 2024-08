La Diputació de Lleida allibera un milió d'euros als municipis a l'abaixar-los la taxa de recaptació

La diputació de Lleida ha plantejat als ajuntaments i consells comarcals aplicar una rebaixa de l’1% en la taxa que els cobra per la gestió dels tributs i sancions, una mesura que permetria alliberar una mica més d’un milió d’euros dels quals podrien disposar els consistoris.

La proposta ha estat inclosa per l’equip de govern de la Diputació en la reforma de l’ordenança que regula les taxes de l’Organisme Autònom de Recaptació de Tributs Locals, que es troba en fase de consulta pública fins al 9 de setembre i seria d’aplicació l’any que ve.A partir del 2025, l’augment de liquiditat dels ajuntaments tindria com a correlativa una aportació més gran, d’aquesta mateixa quantia, en forma de transferència de la Diputació a l’Organisme de Recaptació per finançar el seu funcionament després d’aquest desquadrament.L’objectiu de la mesura consisteix a augmentar la disponibilitat de fons dels ajuntaments, consells i entitats locals, per als quals l’organisme, la imatge i nomenclatura (passarà a dir-se Tributs Lleida) també es troba en fase de reforma, recapta al voltant de 140 milions d’euros a l’any. També fa aquest tipus de gestions per a algunes comunitats de regants.Aquesta funció, que ocupa 94 empleats en 10 oficines de recaptació, té un cost de 8,8 milions d’euros, dels quals 6,5 arriben a través de les taxes que paguen als consistoris, mentre que poc més de dos els aporta la Diputació.Aquest equilibri passaria a ser de 5,5 i una mica més de tres si es compleixen les estimacions de l’organisme provincial, que xifra en 1.015.233 euros l’impacte de la rebaixa.

Els impactes per municipi varien en funció del volum de recaptació que generen i del tipus de delegacions, ja que els recàrrecs van del 2 al 5 per cent quan es tracta de cobraments voluntaris de l’IBI, l’IAE, les taxes d’escombraries i aigua o l’impost de circulació, que serien l’objecte de la rebaixa, però que s’eleven del 7,5 al 15 per cent quan aquests pagaments són executius i arriben al 20 per cent en el cas de les multes de trànsit.Segons aquests càlculs, els estalvis més grans correspondrien a les ciutats de Tàrrega (60.666 euros), Balaguer (55.570), Mollerussa (54.370 euros), Cervera (35.232), Alcarràs (34.111), Vielha (31.059) i Solsona (30.628 euros).

Guissona deixa de bonificar un 25% l’IBI a les famílies monoparentals

L’ajuntament de Guissona ha eliminat la bonificació del 25% de la quota de l’IBI (Impost de Béns Urbans) que aplicava a les famílies monoparentals (un sol adult amb menors), mentre que manté la rebaixa de la mateixa proporció per a les famílies nombroses (un o dos adults amb tres o més nens). La rebaixa tributària no es concedeix d’ofici sinó que l’aplicació ha de ser sol·licitada pels interessats a beneficiar-se’n. “Es concedirà durant el període de vigència del títol de família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies familiars”, assenyala el text definitiu.