Pacients de radiologia del Solsonès hauran d'anar fins a Manresa les properes 6 setmanes

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Els pacients del Solsonès que requereixin realitzar plaques radiològiques s’hauran de traslladar a altres comarques durant les properes sis setmanes per poder fer-se-les. Aquest és el temps que duraran les obres de renovació del servei de radiologia del Centre Sanitari Solsonès, que van començar dilluns.

A causa d’això, el Centre Sanitari del Solsonès ha arribat a un acord amb el Sistema d’Emergències Mèdiques, l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa i l’Institut Català de la Salut Catalunya Central per donar resposta als pacients que requereixin aquest servei. En aquest sentit, els pacients que així ho necessitin seran traslladats pel SEM al centre que dictamini el metge, sent el CAP Bages i l’Hospital Sant Joan de Déu, tots dos a Manresa, els de preferència a Manresa.

El president del consell del Solsonès, Benjamí Puig, va explicar que “som conscients que la situació pot suposar una incomoditat, però demanem paciència, ja que la qualitat del servei millorarà de manera notable”. La conselleria de Salut invertirà a renovar la sala de radiologia del Solsonès més de 270.000 euros dels fons del Pla de Millora d’Infraestructures d’Atenció Primària (Minap). El projecte inclou la instal·lació d’un nou aparell de rajos X i un ortopantomògraf –que s’utilitza per a radiografies panoràmiques dentals–, dissenyats per oferir imatges de més qualitat per al diagnòstic de fractures i altres afeccions. A més de la substitució dels aparells, es portaran a terme obres de millora i condicionament de la sala, amb l’objectiu de crear un espai més funcional tant per als pacients com per als professionals sanitaris. Amb aquests treballs, el Centre Sanitari del Solsonès podrà comptar amb una sala de radiologia completament renovada per millorar la qualitat del servei i augmentar l’eficiència de l’atenció als pacients.

El servei de radiologia de les Borges, encara sense data d’inici

La sala de radiologia del CAP de les Borges Blanques encara no ha entrat en funcionament i, segons va explicar l’alcalde del municipi, no hi ha en aquests moments a sobre de la taula una data perquè comenci a funcionar. Es preveia que s’instal·lés l’aparell de rajos X aquest mateix estiu, a fi d’evitar als usuaris del centre sanitari els desplaçaments a altres localitats perquè els seus metges puguin disposar de radiografies amb les quals diagnosticar-los. Així les coses, segons va apuntar Salut l’aparell estarà operatiu fins a tres dies a la setmana, i atendrà únicament visites programades. Val a recordar que la falta d’un servei de radiologia al CAP de les Borges, malgrat que estava previst, va provocar mobilitzacions ciutadanes.