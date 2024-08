'Caçat' un camioner begut i utilitzant el mòbil a Fraga

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un camioner de 52 anys va ser denunciat dilluns passat per conduir utilitzant el telèfon mòbil i quintuplicant la taxa d’alcoholèmia màxima permesa a l’AP-2 a Fraga. La Guàrdia Civil va rebre la trucada de diversos conductors al telèfon 112 per alertar que un camió circulava fent ziga-zaga.

Una vegada els agents li van donar l’alto, van comprovar que el conductor feia ús del telèfon mòbil. Així mateix, van observar que presentava evidents signes d’ingesta d’alcohol, i en la prova d’alcoholèmia va marcar un resultat de 0,74 mg/l en aire exhalat, quintuplicant així la taxa màxima permesa per a conductors professionals.

La unitat d’investigació de seguretat viària d’Osca va instruir les diligències per un suposat delicte contra la seguretat viària, sent remeses al Jutjat de guàrdia de Fraga per a un judici ràpid.La Guàrdia Civil recorda que la taxa d’alcohol permesa a conductors professionals és de 0,15 mg/l en aire exhalat, sent les penes que estableix l’article 379 del Codi Penal per a taxes superiors a 0,60 mg/l de presó de 3 a 6 mesos, multa de 6 a 12 mesos o treballs en benefici de la comunitat de 31 a 90 dies. En qualsevol cas, sempre comporta la retirada del permís de conduir vehicles a motor i ciclomotors per un temps superior a un any i fins a un màxim de quatre anys.