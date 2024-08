Cinc ferits, un de greu, en una sortida de via a Bellpuig

Vista del lloc on es va registrar ahir l’accident d’un turisme a l’N-II a Bellpuig. - LAIA PEDRÓS

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Cinc persones van resultar ahir ferides, una de caràcter greu i les altres lleus, després que el vehicle en el qual viatjaven patís una sortida de via a la carretera N-II al seu pas per Bellpuig.

Els serveis d’emergència van rebre l’avís a les 6.42 hores que s’havia registrat un accident al punt quilomètric 495,3 d’aquesta via. El Servei Català de Trànsit va informar dels cinc ferits. L’accident no va provocar afectacions al trànsit. Fins al lloc es van desplaçar efectius dels Bombers de la Generalitat, patrulles dels Mossos i el SEM.

D’altra banda, els Bombers van sufocar un incendi que es va originar en un turisme a la carretera C-13 a Lleida. L’avís va ser a les 7.18 hores, sense més afectació que el turisme.Val a recordar que dimarts es va produir una col·lisió entre dos vehicles en la qual van resultar ferides cinc persones a Artesa de Segre. L’accident va tenir lloc a la carretera L-512 quan, per causes que es desconeixen, es va produir una col·lisió per encalç entre dos turismes. Cinc dels ocupants de tots dos vehicles van resultar ferits lleus.