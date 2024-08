La Seu restringeix per obres les dos entrades principals a Castellciutat

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de la Seu ha informat que la circulació rodada per les dos entrades principals del poble de Castellciutat quedarà tallada durant els propers nou dies. El motiu de l’afectació són les obres d’ampliació de la xarxa de subministrament elèctric que la companyia local Productora Elèctrica Urgellenca SA està portant a terme a l’entrada de la població. Els treballs dels operaris se centren al costat de la plaça de l’Arbre, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer, a l’entrada que uneix aquest nucli amb la Seu.Accés provisional

Mentre durin els treballs els vianants podran circular amb normalitat per la zona ja que l’afectació és exclusiva per al trànsit rodat. L’altra entrada principal a Castellciutat, des de la carretera N-260 i utilitzant el camí de Sant Isidre, també està tallada. Aquesta via només poden utilitzar-la els vehicles que vulguin desplaçar-se fins a l’escola del poble. Per accedir a Castellciutat, l’ajuntament ha habilitat de manera provisional un únic accés. Els vehicles poden entrar a través del mateix carrer Mn. Cinto Verdaguer, pel tram que habitualment és exclusiu per sortir del poble. Temporalment quedarà habilitada només d’entrada, mentre que la sortida caldrà fer-la forçosament pel carrer de l’Hortal.El consistori ha demanat la comprensió dels veïns i ha informat que la circulació quedarà normalitzada el proper dia 30 d’agost.