Balaguer localitza més de 50 abocaments de voluminosos i preveu municipalitzar el servei

Maria Molina Periodista

La Paeria de Balaguer ha detectat en les últimes setmanes més de 50 punts d’abocaments de voluminosos, molts dels quals de grans dimensions i allunyats de les illes de contenidors, la qual cosa ha generat queixes veïnals i dures crítiques d’ERC i Junts, a l’oposició, que exigeixen solucions contundents. La paera a cap, Lorena González (PSC), va indicar que l’actual empresa que s’ocupa del servei té problemes de personal, per la qual cosa no pot fer front a “les conductes incíviques d’alguns veïns”. Va remarcar que el contracte de recollida de voluminosos, neteja de contenidors i recollida d’escombraries orgànica està caducat des de l’anterior legislatura, el 2021, i “en aquesta situació no tenim força per pressionar l’empresa, en la qual ens consta que hi ha alguns empleats de baixa”, va indicar.

Va recordar que la Paeria està estudiant la possibilitat d’instaurar una nova brigada recuperant la recollida de voluminosos, que gestionaria el consistori, formada per tres persones que també s’encarregarien de la neteja de la via pública. L’ajuntament ja té partides preparades per a aquesta finalitat. Així mateix, va subratllar que es va contractar quatre persones per potenciar la neteja viària durant l’estiu, encara que dos cobreixen suplències per vacances i dos més es dediquen a regar i condicionar els carrers.

La Paeria demana als ciutadans responsabilitat a l’hora de deixar mobles i matalassos al carrer

Els voluminosos han de deixar-se el vespre dels dilluns i dijous i es recullen l’endemà. L’alcaldessa demana la col·laboració dels veïns per dipositar aquests residus tan tard com sigui possible al punt de recollida, al costat de les illes de contenidors. No obstant, es va mostrar sorpresa per la rapidesa amb què apareixen nous matalassos, mobles i altres objectes de gran mida, “ja que moltes vegades acabem de retirar-los i l’endemà n’apareixen més”. González va recordar que a la deixalleria es poden portar objectes de menor mida.L’ajuntament de Balaguer té adjudicada a una empresa externa la recollida de la brossa orgànica, de voluminosos i el manteniment dels embornals de la via pública. El consistori s’encarrega de la gestió de la fracció resta no reciclable, ja que el consell comarcal ho fa de la retirada de plàstics, vidre, paper i cartró, a més d’olis, roba i restes vegetals. L’alcaldessa va indicar que gestionar la recollida dels rebutjos orgànics comportaria accions més complexes per part de l’ajuntament, ja que caldria comprar maquinària i camions.

L’oposició denuncia “deixadesa” i mala gestió

Junts per Balaguer critica la “deixadesa” en la qual es troba la ciutat en plena temporada turística. La portaveu, Gemma Trilla, apunta que han rebut multitud de queixes per la brutícia que s’acumula als carrers, sobretot al costat dels contenidors. Segons Trilla, aquests són els dies en què es reben més visitants i aquesta situació “dona una imatge pèssima” de la ciutat. Incideix que en molts punts la recollida no s’ha fet durant setmanes, que es tiren altres rebutjos i que també hi ha rates.Per la seua part, ERC considera que ara que hi ha la possibilitat, a l’haver acabat la vigència del contracte de neteja de contenidors, recollida de voluminosos i d’orgànica, sigui la mateixa Paeria la que assumeixi aquests serveis. Esquerra remarca que l’actual equip de govern no pot culpar sempre l’incivisme i l’anterior govern republicà, ja que la situació només és atribuïble a la seua mala gestió de la ciutat.