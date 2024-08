Comença la mitja veda de caça a Lleida

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La temporada de caça ja ha arrencat oficialment a Ponent amb l'inici de la mitja veda que permet caçar espècies com l'estornell vulgar, la garsa, la guatlla, el tudó i la guineu. Els caçadors confien que podran fer una bona campanya després que l'any passat es van veure afectats per una davallada d'exemplars a causa de la sequera. Des de la Federació Territorial de Lleida, el seu president, Antonio Villarubla, ha alertat del decreixement del col·lectiu de caçadors per l'envelliment i la manca d'interès per part dels joves. Això en un moment en què cada vegada reben més sol·licituds de pagesos per anar a caçar en zones amb elevats danys per la fauna salvatge. A Lleida, en 10 anys s'ha passat d'uns 12.000 federats a poc més de 6.000.

Històricament la mitja veda és el tret de sortida a la temporada de caça però en els darrers anys els caçadors han de caçar pràcticament tot l'any pels elevats danys que ocasiona la fauna salvatge, principalment a l'agricultura i la ramaderia. Les comarques de Ponent són el primer lloc de Catalunya on comença la mitja veda. Enguany s'ha pogut començar a caçar aus migratòries a partir del 21 d'agost i s'allargarà fins al 10 de setembre. En canvi, a la resta de Catalunya no serà fins al 25 d'agost que començarà la mitja veda.

Una de les espècies que als caçadors els agrada més capturar és la guatlla, que arriba a la primavera provinent d'Àfrica i es passa tot l'estiu a casa nostra per tornar a emigrar a finals d'agost. La pràctica d'aquest tipus de caça es fa amb gossos ensinistrats, que corren pels camps d'alfals buscant exemplars de guatlla amagats entre els matolls. S'ha de sortir ben d'hora pel matí per evitar les hores de més calor. Quan algun gos localitza alguna guatlla entre l'alfals la intenta retenir fins que el caçador se n'adona i llavors l'allibera per tal que li puguin disparar a l'aire. La normativa estipula que cada caçador només pot caçar 20 guatlles al dia i normalment tots els exemplars que es cacen posteriorment es cuinen i se'ls mengen ja que la carn està molt ben valorada.

Des de la Federació Territorial de Caça a Lleida confien que la mitjan veda sigui bona i "corri amb normalitat, sense accidents i que la gent pugui caçar amb seguretat i gaudir al màxim". Villarubla afegeix que l'1 de setembre comença la veda general de caça i caldrà posar el focus a les zones on hi ha problemes amb els danys de fauna salvatge. Això, tot i que no és la millor època perquè encara fa molta calor, però cal actuar davant el mal que estan provocant algunes espècies com el senglar i els conills en cultius com el panís.