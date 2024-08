Minuts de silenci a la Seu i Lleida contra el doble crim masclista

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de la Seu d’Urgell va mostrar ahir el seu rebuig contra el doble crim masclista comès a Rubí i Castelldans per Juan Fortuny de Pedro, que va ser comissari de la Policia Nacional a Lleida entre 2012 i 2016. Va organitzar un minut de silenci que va estar presidit per l’alcalde de la capital de l’Alt Urgell, Joan Barrera, i la regidora de Polítiques d’Igualtat, Christina Moreno, que va assegurar que “qualsevol tipus de violència per raó de gènere o altres casuístiques serà denunciada i condemnada”. A la capital del Segrià, el departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat també va convocar un minut de silenci davant de la seu del Govern a la ciutat. Aquest doble crim eleva a 31 les morts per violència de gènere aquest any a Espanya. Les víctimes, Pilar i Mari Àngels, de 61 i 66 anys, respectivament, no havien presentat denúncies prèvies per maltractament contra el seu agressor. Fortuny, que es va suïcidar després del segon assassinat, va rebre la medalla de Santa Cecília de la Guardia Urbana de Lleida el 2015, i ara la Paeria la retirarà.