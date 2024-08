Se salta un control de trànsit a Artesa de Segre i inicia una espectacular persecució amb els Mossos

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dijous un jove de 27 anys que va fugir de forma temerària d'un control d'agents de trànsit a l'L-512 a Artesa de Segre, a la Noguera. El cotxe envaïa el sentit contrari i obligava els altres vehicles a apartar-se al voral. També va entrar a una rotonda, ja a la C-26, pel sentit contrari fins que poc després va patir una sortida de via quan volia entrar a un camí asfaltat. Els mossos que el perseguien el van identificar i li van fer el test d'alcoholèmia i drogues. Va donar positiu per THC. També van comprovar que no havia obtingut mai el carnet de conduir.

Els agents van immobilitzar el vehicle i l'home va quedar detingut per conducció temerària, conduir sense haver obtingut mai el permís de conduir, sota l'efecte de les drogues i desobediència als agents de l'autoritat.

Aquest divendres ha estat citat per un judici ràpid que es celebrarà la setmana que ve al jutjat de Balaguer. L'home ja havia estat denunciat anteriorment per conduir sense haver obtingut mai el permís de conduir.