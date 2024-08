Un conductor drogat i sense carnet fuig d'un control a la Noguera

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van detenir dijous un conductor drogat i sense carnet que va fugir de forma temerària d’un control policial a Artesa de Segre. Els fets van tenir lloc a la tarda, quan agents de Trànsit estaven fent un control a la carretera L-512, en aquest municipi de la Noguera. A les 19.00 hores, un vehicle no va fer cas de les indicacions dels agents i no es va aturar. Quan els Mossos van iniciar el seguiment del turisme, el conductor va accelerar la marxa i va començar a fer una conducció temerària. Va arribar a envair el carril contrari, provocant que altres vehicles que circulaven de forma correcta haguessin d’apartar-se al voral. També va accedir a una rotonda, ja a la C-26, pel sentit contrari fins que poc després va patir una sortida de via en un camí asfaltat.

El xòfer, de 27 anys i que no va resultar ferit en el sinistre, va ser identificat pels agents, que van comprovar que ja havia estat denunciat abans per conduir malgrat no haver obtingut mai el carnet i encara es trobava en aquesta situació.

A més, li van fer les proves de detecció d’alcohol i drogues, donant un resultat positiu per THC (marihuana), pendent de confirmació final al laboratori. Els agents van immobilitzar el vehicle i el conductor va quedar arrestat per conducció temerària, conduir sense haver obtingut mai el carnet, circular sota l’efecte de les drogues i desobediència als agents de l’autoritat. Ahir al matí va ser citat per a un judici ràpid que se celebrarà la setmana que ve al jutjat de Balaguer.Dilluns, un camioner de 52 anys va ser denunciat per la Guàrdia Civil per conduir utilitzant el telèfon mòbil i quintuplicant la taxa d’alcoholèmia permesa a l’AP-2 a Fraga. L’actuació es va portar a terme després que el 112 rebés diverses trucades de conductors que van alertar de la conducció erràtica del camió.