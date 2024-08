Els hotels de Lleida enfilen un any històric d'activitat

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El sector hoteler lleidatà s’encamina cap a un exercici de rècord després d’haver tancat els millors resultats d’afluència de la dècada a l’atansar-se als 600.000 usuaris i passar d’1,3 milions de pernoctacions en els set primers mesos d’aquest any, segons les dades d’aquell període que ahir va difondre l’INE (Institut Nacional d’Estadística).

Els 581.217 usuaris del gener al juliol suposen el millor registre de la dècada, amb un avantatge de 35.000 sobre l’any passat i de 55.000 sobre l’anterior i amb un augment de més d’un terç davant dels que es donaven fa deu anys.Passa el mateix amb les xifres de pernoctacions, que per primera vegada han superat l’1,3 milions en set mesos, amb una folgança de més de 80.000 sobre el mateix període de l’any anterior i amb un increment superior al 40 per cent en relació amb els resultats de fa una dècada. De fet, fins al 2016 no va començar a superar-se el milió de nits d’allotjaments en hotels a Ponent.En els dos casos, tant en el nombre d’usuaris com en el de pernoctacions, continua guanyant pes la presència d’estrangers, el percentatge dels quals ja supera el 21% amb 125.179 usuaris d’hotels i 276.976 nits d’allotjament en els primers set mesos de l’any. Suposen un de cada sis usuaris en el conjunt del sector turístic lleidatàEls registres difosos per l’INE situen la Val d’Aran com la principal destinació turística de Lleida, amb gairebé un de cada quatre usuaris d’hotel en aquells set mesos (139.802, 24%), malgrat que amb dos terceres parts concentrats en els mesos d’hivern per l’atractiu de les pistes de Baqueira-Beret.

La Val d’Aran acapara un de cada 4 usuaris, més del 60% de les visites a la campanya d’esquí