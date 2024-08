Les obres de millora deixen sense quiròfan l'hospital de la Seu durant catorze dies

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres de millora que està portant a terme la Fundació Sant Hospital de la Seu a les àrees del soci sanitari i de la residència assistida, a la segona i tercera planta del centre mèdic, afectaran a partir de dilluns vinent la zona dels quiròfans, que quedaran fora de servei.

Des de l’hospital van informar ahir que l’atenció quirúrgica i obstètrica queda totalment garantida “gràcies a una coordinació rigorosa” amb els hospitals de referència i amb el SEM, que s’encarregarà de traslladar els pacients.Els parts que es donin al llarg de les properes dos setmanes rebran una primera atenció a la Seu i després seran derivats a l’Hospital Transfronterer de la Cerdanya, a Puigcerdà, i totes les dones pendents de donar a llum han estat informades.Les urgències quirúrgiques, seran ateses a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, mentre que les de traumatologia es deriven a l’Hospital de Tremp.La directora de l’hospital de la Seu, Palmira Borràs, va explicar que durant les obres quedarà un dels dos quiròfans “reservat exclusivament per a emergències vitals que no poden ser derivades als nostres centres de referència”. Per una altra banda, va afegir que “les obres podrien estar a punt abans i esperem poder tenir a disposició els dos quiròfans abans de dos setmanes, potser en deu dies”, va assenyalar. Borràs va recordar que aquestes obres de millora de l’hospital “són totalment necessàries per adaptar el centre mèdic a les necessitats actuals” i va agrair “la comprensió i col·laboració de tothom”.