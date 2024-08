Territori exigeix mesures per evitar la mort de cigonyes per electrocució

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica té previst reunir-se les properes setmanes amb la companyia Endesa per exigir-li que prengui mesures correctores a les seues torres elèctriques per evitar la mort de cigonyes blanques, tal com recull la legislació. En un comunicat, el Govern català va recordar ahir a l’empresa, que és propietària del 90% de la xarxa de distribució del país, que aquestes aus estan protegides per directives europees, lleis estatals i pel catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada de Catalunya. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que el departament farà tot el que sigui possible per evitar aquesta situació i ha demanat a Endesa que “actuï amb la màxima celeritat i introdueixi mesures per aïllar o fer passar el cablatge sota terra”. Així mateix, la consellera va demanar prioritzar l’actuació “en les zones de pas de les aus durant la migració, que solen trobar-se entre Osona i les comarques gironines”.

Les cigonyes blanques es troben en plena temporada de migració i actualment viatgen des del centre d’Europa fins a Àfrica. Durant el trajecte, descansen en punts elevats, sobretot en torres elèctriques, on s’electrocuten i moren a causa del contacte amb el cablatge. Els Agents Rurals aixequen acta d’unes 700 aus mortes a l’any per culpa de les línies elèctriques, de les quals més de 300 corresponen a cigonyes blanques.Val a destacar que Endesa ja va iniciar el maig passat la instal·lació d’estructures piramidals a les torres de les seues línies elèctriques de Lleida a fi d’impedir que les cigonyes hi niïn, per evitar talls de subministrament i reduir la mortalitat d’aus per electrocució.