Alguaire s'enlaira i figura entre els vint aeroports amb més trànsit de l'Estat

L'aeroport d'Alguaire s'ha enlairat i ja es troba entre els vint amb més nombre d'operacions d'enlairament i d'aterratge de tot l'Estat, segons indica l'encreuament de les dades d'Aeroports de Catalunya amb els de l'operador estatal Aena, que li assignen un trànsit més dens que els aeròdroms de nou capitals autonòmiques.

L’aeroport d’Alguaire s’ha enlairat per situar-se entre els vint que més nombre d’operacions (enlairaments i aterratges) acumulen: les dades d’Aeroports de Catalunya referents al primer semestre d’aquest any li assignen un acumulat de 14.781 maniobres d’ascens i de descens, una xifra que el situa en el dinovè lloc de l’Estat.

Aquest registre supera els que presenten els aeroports de nou capitals autonòmiques (Pamplona, Valladolid, Múrcia, Logronyo, Saragossa, Vitòria, Santander, Oviedo i Santiago) i també els de potents destinacions turístiques com Eivissa, Girona i Granada.Aquesta posició en el rànquing, directament vinculada a les activitats de formació, no sembla casual, atès que Alguaire ja va tancar l’any passat al lloc vint-i-quatrè i l’anterior en el vint-i-cinquè.A l’aeroport lleidatà operen de manera estable una desena de companyies i reben formació entre vuitanta i cent pilots cada any, segons les dades d’Aeroports de Catalunya.D’altra banda, Alguaire apareix més avall en la classificació per volum de passatgers, encara que amb un volum creixent després de superar els 20.000 entre el gener i el juny després de dos exercicis en els quals, en el seu conjunt, va assolir els 31.131 i els 33.053.Això situa l’aeròdrom de Ponent al tancament del primer semestre en la 38a posició d’una mica més de mig centenar d’aeroports que operen a l’Estat després d’haver acabat en la 40a el 2023. I volant a més altura, en ambdós casos, que els de Logronyo, Salamanca, Eivissa o Burgos.

El tràfec de passatgers resulta des de començament d’any superior al d’una dotzena dels complexos aeris inclosos a la xarxa d’Aena, de la qual no forma part.Els números són més escarits en el cas de l’aeroport de la Seu-Andorra, que al tancament del primer semestre d’aquest any acumulava 8.828 passatgers i 4.653 operacions de vol que el situen, respectivament, en els llocs número 41 i 40 de cada una d’aquestes classificacions, amb una millora de dos llocs en el primer cas i un empitjorament de sis en el segon davant el tancament del 2023.En qualsevol cas, l’activitat de l’aeroport del Pirineu també ofereix una tendència ascendent, ja que el volum de passatgers que van passar per les seues instal·lacions de gener a juny supera els de qualsevol any complet del 2018 al 2021 i se situa en el 78% i el 94% del trànsit que va registrar els dos últims anys.

Volar de la Seu a Madrid per 63 € i a Palma per 56 €

La companyia que s’ha adjudicat els vols des de la Seu a Palma i a Madrid durant els propers dos anys, Air Nostrum, ha fet públics els preus dels bitllets. Volar a la capital mallorquina sortirà per un mínim de 56 euros i tindrà un descompte del 75% per als residents a les Balears, una rebaixa que s’aplica a nivell estatal per afavorir la mobilitat insular i que situa el preu dels illencs per visitar l’Alt Urgell o el Principat d’Andorra, per esquiar o practicar turisme, en 14 euros, com a mínim durant les temporades 2025 i 2026. El preu més econòmic per volar entre l’aeroport de la Seu-Andorra i Madrid serà de 63 euros. La venda de bitllets s’efectuarà dins dels circuits i aliances comercials ja teixides per la companyia, a través de la pàgina web. Els vols començaran el 28 de setembre.

L’horari i els dies dels vols variaran en funció de la temporada: seran els divendres i diumenges en temporada d’esquí (novembre a març) i els dissabtes i dimarts a l’estiu (el setembre i l’octubre). L’adjudicació dels vols la va guanyar Air Nostrum (Iberia Regional), que competia amb la madrilenya Swiftair, que optava a aquestes rutes a través de la seua filial UEP!fly, especialitzada en vols de connexió entre Mallorca i Menorca. El Govern d’Andorra diu que vol continuar apostant per dinamitzar l’aeroport de la Seu d’Urgell.