La Llitera inicia aquesta tardor el desplegament del porta a porta

La comarca de la Llitera posarà en marxa aquesta tardor, començant pels tres pobles del sud (Altorricó, Esplús i Vensilló), el sistema de recollida d’escombraries porta a porta, un dispositiu que finalment no inclourà els cinc menys poblats (Sanui, Baells, Baldellou, Camporrells i Peralta), on sí que s’instal·larà el cinquè contenidor, el de la fracció resta, a més d’augmentar la freqüència de recollida de l’orgànica.

“La novetat és, a més de retirar els contenidors tret dels de vidre, que els residus deixen de ser anònims i cada productor se'n responsabilitzarà”, explica Rosa Allué, tècnic de l’àrea de Residus de la comarca.

Abans del desplegament, la comarca, que ja ha realitzat algunes xarrades i tallers, entregarà a cada família un kit amb dos cubells d’orgànica i un altre per treure la resta de fraccions, cada un d’ells amb un tag d’identificació, a més d’una targeta d’accés a les àrees d’emergència. Aquestes, una per localitat, dos a Tamarit i tres a Binèfar, tenen com a finalitat la recepció dels residus que no puguin treure’s en el període diari de recollida, de 20.00 a 22.00 hores.

Els camions recolliran, en dates per determinar, la fracció orgànica tres dies a la setmana, dos els envasos, un paper i cartró i un altre la resta (residus no orgànics de cuina i jardineria), al que s’afegeix la possibilitat de treure diàriament en bosses específiques bolquers i compreses i excrements de mascotes.

Als grans productors, com comerços i locals d’hostaleria, se’ls faciliten recipients específics després d’estimar prèviament els seus volums. Les experiències prèvies del porta a porta apunten que la taxa de recollida selectiva se situa en unes setmanes en l’entorn del 70%. Aquesta taxa assoleix actualment el 22% dels residus a la Llitera, que suposen un volum d’entorn de vint tones diàries, 140 per setmana.