Volar d'Andorra - la Seu d'Urgell a Madrid per 63 euros i a Palma per 56 euros

La companyia que s’ha adjudicat els vols des de la Seu a Palma i a Madrid durant els propers dos anys, Air Nostrum, ha fet públics els preus dels bitllets. Volar a la capital mallorquina sortirà per un mínim de 56 euros i tindrà un descompte del 75% per als residents a les Balears, una rebaixa que s’aplica a nivell estatal per afavorir la mobilitat insular i que situa el preu dels illencs per visitar l’Alt Urgell o el Principat d’Andorra, per esquiar o practicar turisme, en 14 euros, com a mínim durant les temporades 2025 i 2026. El preu més econòmic per volar entre l’aeroport de la Seu-Andorra i Madrid serà de 63 euros. La venda de bitllets s’efectuarà dins dels circuits i aliances comercials ja teixides per la companyia, a través de la pàgina web. Els vols començaran el 28 de setembre.

L’horari i els dies dels vols variaran en funció de la temporada: seran els divendres i diumenges en temporada d’esquí (novembre a març) i els dissabtes i dimarts a l’estiu (el setembre i l’octubre). L’adjudicació dels vols la va guanyar Air Nostrum (Iberia Regional), que competia amb la madrilenya Swiftair, que optava a aquestes rutes a través de la seua filial UEP!fly, especialitzada en vols de connexió entre Mallorca i Menorca. El Govern d’Andorra diu que vol continuar apostant per dinamitzar l’aeroport de la Seu d’Urgell.