L'Estat reprèn els treballs per millorar el ferm a la carretera A-2 a Cervera

El ministeri de Transports va reprendre dilluns les obres per millorar i renovar el ferm de l’A-2 al seu pas per Cervera en els dos sentits de la marxa. El subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, les va visitar ahir i va destacar que es tracta de l’última fase de preparatius abans d’aplicar l’última capa de rodament al llarg de a prop dels 9 quilòmetres a partir del 16 de setembre per culminar-la a mitjans d’octubre. Crespín va recordar que aquestes obres van començar el març del 2023 i han anat avançant en diferents fases amb un pressupost de més de 10 milions d’euros. A l’agost les obres van quedar aturades per no afectar el trànsit.