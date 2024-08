Dos ferits en una sortida de via a Tarroja de Segarra

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Dos persones van resultar ferides ahir, una de caràcter menys greu i una altra de lleu, en una sortida de via d’un turisme a la carretera L-311 a Tarroja de Segarra. Els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 14.17 hores que s’havia registrat un accident, que es es va produir en el punt quilomètric 5 d’aquesta carretera que uneix Cervera amb Guissona. Per causes que es desconeixen i s’investiguen, el conductor d’un totterreny, amb matrícula d’Andorra, va perdre el control i va sortir de la carretera en sentit Cervera. Com a conseqüència de l’accident, el vehicle va quedar encallat a la cuneta i el copilot va haver de ser excarcerat de l’interior pels Bombers.

Fins al lloc es van desplaçar tres dotacions dels Bombers, dos ambulàncies i un helicòpter del Sistema d’Emergèrncies Mèdiques (SEM), a banda de tres patrulles dels Mossos d’Esquadra que van desviar el trànsit a la zona del sinistre. Durant gairebé dos hores, la via va estar tallada en els dos sentits de la marxa. Segons va informar el Servei Català de Trànsit, els dos ferits van ser evacuats a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida.