A judici acusat d'abusos a la seua germanastra quan tenia 8 anys

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Audiència de Lleida té previst jutjar el proper 12 de setembre un home acusat d’abusar sexualment de la seua germanastra quan aquesta era menor d’edat, concretament des dels 8 als 10 anys.

La Fiscalia, que sol·licita que se li imposi una condemna de 5 anys de presó, assenyala que els fets van tenir lloc a la casa del pare de l’acusat quan la víctima hi anava a passar el cap de setmana segons dictava el règim de visites.Segons l’escrit d’acusació del Ministeri Públic, els abusos que seran jutjats van començar a partir del 2016, quan l’acusat ja havia assolit la majoria d’edat i la víctima tenia 8 anys. Uns abusos, segons la Fiscalia, que es van allargar fins que la nena va complir els 10 anys i va començar a enfrontar-se al seu germanastre. Segons assenyala l’acusació, l’acusat aprofitava que la menor passava els caps de setmana a casa del seu pare, on ell residia, per, “amb l’excusa de jugar, fer-li tocaments i episodis de caràcter sexual”. Es tracta d’uns abusos que haurien començat quan l’acusat era menor d’edat, però ara només es jutjaran els que podria haver comès quan ja era adult.A banda dels cinc anys de presó per un delicte continuat d’abús sexual a menor de 16 anys, la Fiscalia sol·licita que se li imposi tres anys de llibertat vigilada una vegada complerta la pena de presó. Així mateix, també demana que l’Audiència li imposi una ordre de prohibició d’aproximació a menys de 100 metres de la víctima i que tampoc no es pugui comunicar amb ella a través de qualsevol mitjà durant un període de tres anys.Val a recordar que la xarxa Barnahus a les comarques lleidatanes, amb cases a Lleida ciutat i la Seu d’Urgell, han atès aquest any, exercici en el qual s’han posat en marxa, un total de 195 casos de menors víctimes de violència sexual. De mitjana s’atenen sis casos al dia.