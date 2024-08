Rescaten prop de 2.500 peixos al canal de Sossís aprofitant el buidatge pel manteniment de la central

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Les tasques de manteniment de la central hidroelèctrica d'ENGIE a Sossís, al Pallars Jussà, han permès el rescat prop de 2.500 truites i altres espècies del canal que porta aigua a la instal·lació. L'operació es fa cada any i s'allarga durant tres dies en què tècnics especialitzats recorren els 6 quilòmetres del canal per capturar els exemplars i posteriorment els Agents Rurals els alliberen al Noguera Pallaresa entre Llavorsí i la Pobla de Segur. Josep Maria Puigarnau, agent major de fauna salvatge, ha assenyalat que el canvi climàtic amb nevades i pluges irregulars provoca una important caiguda del nombre d'alevins recuperats ja que quan les truites van fer la fresa d'ous el riu va incrementar fins a 50 metres cúbics per segon pel desgel.

El canvi climàtic afecta la fresa dels ous

Segons Josep Maria Puigarnau el canvi climàtic ha provocat l'evolució de la fresa dels ous de les truites la passada primavera. Les abundants nevades de l'hivern van venir precedides de fortes pluges que van provocar un creixement sobtat del riu que va passar de 3 a 50 metres cúbics per segon en un moment en què els ous estaven a punt d'eclosionar. Això ha derivat en una caiguda important del nombre d'alevins i si l'any passat se'n van recuperar uns 4.000 enguany no se n'espera salvar poc més de 700.

Puigarnau afirma que aquesta circumstància no és "dramàtica" perquè no és un fet que passi habitualment però si que estan comprovant que amb el canvi climàtic els episodis de pèrdues de fresa s'estan repetint.