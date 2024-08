Inversió de 350.000 euros per a la piscina de les Borges

El vas principal de les piscines municipals de les Borges Blanques ha carregat els dos últims anys amb una fuga d’aigua constant, amb actuacions i pedaços d’emergència amb l’únic objectiu de salvar les dos últimes temporades d’estiu. El consistori constata el juliol del 2023 la necessitat d’omplir el vas principal “a un ritme que no era habitual i amb massa assiduïtat”, va explicar el primer edil, Josep Ferran. Inicia una diagnosi de l’estat real de la infraestructura i detecten que el vas principal està esquerdat de cap a cap, cosa que ha provocat la creixent pèrdua d’aigua de la instal·lació els últims anys. “Vam constatar també que s’han anat fent actuacions de millora anys enrere que no havien solucionat la problemàtica i que va coincidir amb els llargs mesos de sequera”, va dir Ferran. Va afegir que el cost d’està pèrdua d’aigua era “massa elevat” per continuar “apedaçant” la piscina. Tanmateix, aquest estiu es van invertir 15.000 euros per mantenir la instal·lació oberta, “ja que vam veure que no arribàvem a temps si la fèiem nova”.

“És una situació inacceptable. A part de la ruptura del vas i les pèrdues d’aigua, s’han identificat desperfectes que han de ser corregits”, va dir. L’objectiu del consistori de la capital de les Garrigues és afrontar aquesta tardor la reforma integral d’aquesta instal·lació municipal, el cost de la qual superarà els 350.000 euros. “Tenim altres urgències a la localitat però la piscina és una d’aquestes i treballem per iniciar els tràmits de licitació de les obres com més aviat millor i tenir una nova instal·lació, amb les màximes garanties per a la pròxima temporada”, va dir.

El consistori va aprovar al juliol una operació de crèdit d’un milió d’euros per afrontar obres municipals, entre les quals destaca la reforma de la piscina municipal.

El consistori recorre al crèdit per afrontar obres municipals

L’ajuntament de les Borges Blanques va aprovar el passat mes de juliol una operació de crèdit d’un milió d’euros per afrontar obres, compres de solars i la millora i reforma de la piscina municipal, entre altres actuacions. L’última sessió plenària també va avalar una modificació de pressupost a través d’un altre crèdit extraordinari i suplement de crèdit per un total de 44.300 euros, que inclouen fons per convertir el Bar de Vidre en un espai de degustacions i demostracions de cuina, entre altres projectes culturals i esportives a la capital de les Garrigues, segons el consistori.