Un home mor ofegat mentre es banyava a Camarasa

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dissabte a la tarda el cos d’un home que ha perdut la vida mentre es banyava a la zona de La Platgeta del riu Segre, al terme municipal de Camarasa.

A les 17.03 hores, un testimoni avisava, mitjançant una trucada al telèfon d’emergències 112, que un home era a l’aigua i presentava dificultats. Immediatament s’han mobilitzat 12 dotacions dels Bombers de la Generalitat: personal dels parcs de Balaguer, Àger i Tremp; efectius del Grup Caní de Recerca (GRCR) i del Grup d’Actuacions Especials Subaquàtiques (GRAE Sub). També s’ha mobilitzat un helicòpter per traslladar amb la màxima celeritat possible els especialistes en rescat aquàtic.

Els efectius terrestres han repassat la riba del riu, mentre que d’altres recorrien la superfície de l’aigua en la barca del parc de Balaguer amb la referència de l’últim punt d’albirament indicat pels testimonis; i l’helicòpter que havia traslladat el binomi de submarinistes sobrevolava el llit del riu. Prèviament, s’havien fet gestions amb la companyia gestora de l’embassament per rebaixar-ne el cabal i permetre la immersió segura dels especialistes en rescat aquàtic.

Han estat els GRAE Sub els qui, cap a dos quarts de set de la tarda, han trobat el cos de la víctima a una profunditat de 3.3 metres i a molt poca distància de l’últim punt d’albirament. Un cop avisada la comitiva judicial, s’ha procedit a la seva recuperació. Els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec de la investigació dels fets. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha activat suport psicològic per als familiars de la víctima.