Desencallen la planta solar flotant del canal Segarra-Garrigues a Alfés

Publicat per Maria Molina Periodista

La Generalitat ha desencallat la planta solar flotant prevista a la bassa del Segarra-Garrigues a Alfés. Aigües del Segarra-Garrigues (ASG), que gestiona la xarxa secundària del canal, en té projectades cinc al Segrià i les Garrigues (vegeu el desglossament). De fet, ja té aplegat el material per construir-la en aquest municipi.

El febrer d’aquest any el Govern va emetre informes desfavorables, en concret, documents preceptius d’Urbanisme i de Medi Natural contra aquesta planta i la va projectar a Alcanó, on especificava que calia esmenar aspectes com la falta d’un estudi d’alternatives d’emplaçament o bé un informe sobre integració paisatgística. Després de la introducció de millores, la Ponència d’Energies Renovables considera que la instal·lació d’Alfés no té efectes significatius en el medi ambient, per la qual cosa no és precís sotmetre-ho a una avaluació d’impacte ambiental. D’aquesta manera, el mes de juliol passat l’anterior conselleria d’Acció Climàtica va aixecar el veto mediambiental a la construcció, encara que ASG ha d’incloure algunes condicions com que la planta solar flotant encaixi en la categoria d’instal·lacions per a l’autoconsum, que la superfície màxima no superi l’hectàrea o que es plantegi l’alternativa de soterrar la línia d’evacuació o justificar degudament per què es declina aquesta possibilitat. No es poden fer obres en períodes de cria de les aus i exigeix que s’introdueixin mesures de prevenció i reducció de l’erosió de l’entorn de la bassa. També cal aplicar mesures correctores en el sistema d’il·luminació i les construccions s’han d’integrar dins del paisatge amb colors concordants amb l’entorn. Finalment, s’exigeix que es faci una precisa gestió i correcta eliminació dels residus sòlids i líquids que es generin.D’aquesta manera, fonts d’ASG van indicar que “es tracta de molt bones notícies per al desenvolupament del projecte” i que la firma introduirà totes les condicions sol·licitades perquè el projecte pugui passar a ser valorat per Urbanisme. Els projectes de les plantes d’Alfés i Alcanó es van tramitar com a plantes solars terrestres després de consultes a la Generalitat (l’alternativa era presentar-les com a plantes sobre teulada), per la qual cosa s’estaria aplicant el mateix tracte que un projecte sobre sòl rústic. En canvi, la bassa de reg està considerada com a instal·lació industrial. Els projectes es van cursar al novembre després de rebre el vistiplau d’Endesa.

Quatre més de previstes a Alcanó, el Cogul, Granyena i Torrebesses

L’empresa que construeix i gestiona la xarxa de reg del Segarra-Garrigues, ASG, projecta instal·lar plantes solars flotants en cinc embassaments ja operatius en municipis de les Garrigues i el Segrià per generar electricitat destinada en part a l’autoconsum. El 2018 i el 2019 va portar a terme una prova pilot a l’embassament de Bessons, a les Borges Blanques, i ara vol col·locar més de 23.000 plaques fotovoltaiques als pantans del sector 12 als termes municipals d’Alfés, al Cogul, Alcanó, Torrebesses i Granyena de les Garrigues. L’empresa considera que les plantes flotants permeten aprofitar àmplies superfícies per a energia renovable (en aquest cas, es tracta de pantans amb làmines de fins a 7 hectàrees) que no s’utilitzen amb cap altra finalitat que emmagatzemar aigua, la qual cosa evitarà hipotecar sòl agrari a favor dels projectes de plantes fotovoltaiques en marxa.D’altra banda, en el cas del d’Alfés, el primer a desenvolupar-se, l’empresa contempla una inversió d’uns dos milions d’euros per a la implantació de tot el material sobre la bassa i la construcció d’un centre transformador de 2.500 kWA. A finals de l’any passat ASG ja va acumular el material, tant estructures flotants com mòduls fotovoltaics.