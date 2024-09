Les víctimes mortals a les carreteres de Ponent baixen de 97 a 22 en 25 anys

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La sinistralitat ha canviat en 25 anys a les carreteres de Ponent, amb una caiguda de les víctimes mortals de 97 a 22 mentre que es disparen els accidents per fauna salvatge. Les preocupacions dels Mossos d'Esquadra per continuar reduint aquest número són alcohol i drogues, els xòfers sense carnet, l'excés de velocitat i l'ús del mòbil.

L’objectiu és la sinistralitat zero. No s’ha aconseguit. Però les xifres demostren que els morts en sinistres viaris s’han reduït dràsticament les últimes dècades. És el balanç que es fa des de l’Àrea Regional de Trànsit dels Mossos d’Esquadra a Ponent, que aquest any celebren el 25 aniversari del seu desplegament a les comarques del pla. Un període en què les víctimes mortals en aquestes carreteres han passat de 97 el 1999 a les 22 del 2023. Les principals preocupacions per continuar reduint aquest número, a banda dels accidents causats per animals (vegeu els desglossaments), són el consum d’alcohol i drogues al volant, els conductors sense carnet, l’excés de velocitat i les distraccions.

L’inspector i cap de la unitat a Ponent, Damià Larriba, assenyala que “abans te n’anaves d’un accident mortal a l’altre. Era una cosa que s’entenia com a normal però per sort això ha canviat gràcies a la millora en les infraestructures i als vehicles. Tanmateix, encara tenim 25 de morts a la carretera, persones que tenien una vida al davant i, si hi ha alguna responsabilitat, s’ha d’afrontar”.

Amb la principal missió d’atendre i acompanyar les víctimes i fer-ho cada vegada millor, la unitat ha experimentat importants canvis aquestes dos dècades. Des de l’ús de la tecnologia per millorar la seua tasca diària, la investigació dels sinistres i la reducció de la sinistralitat.

En l’acte de celebració del seu aniversari, la unitat va anunciar una prova pilot a Ponent per detectar infraccions amb drons, mentre que ja s’han implementat l’ús del lector digital de tacògrafs de camions i el reforç en la investigació de la sinistralitat per saber on actuar.

El consum d’alcohol i drogues, aquest últim cada vegada més habitual, així com els conductors que circulen malgrat no tenir carnet i l’excés de velocitat, són les principals preocupacions a les carreteres quant a sinistralitat. També les distraccions, sobretot per l’ús del mòbil.

“Hi ha gent que condueix sense ser conscient que no està en les degudes condicions per fer-ho”, assenyala Larriba.Quant a les carreteres, l’inspector assegura que l’alliberament dels peatges va treure trànsit de l’A-2, malgrat que sense reduir la mobilitat en aquesta via, que és considerada segura juntament amb l’AP-2. Entre les més conflictives i amb més sinistralitat assenyala les no desdoblades. Això ha portat a incrementar els controls en carreteres locals i secundàries per dissuadir els fitipaldis, amb rècord de denúncies per excés de velocitat el 2022 amb més de 54.000.

En la prevenció, Larriba destaca el treball que es fa amb els altres serveis d’emergències i les xarrades a col·lectius com els treballadors i els transportistes. “Un terç de les denúncies que hi ha a Catalunya relacionades amb transport, bàsicament mercaderies, es posen a Ponent”, explica.

Quant a l’educació, considera que els joves estan més conscienciats sobre la mobilitat segura. Sobre les accions per reduir la sinistralitat, Larriba defensa que a nivell policial és imprescindible l’estudi dels sinistres per conèixer les causes i l’estat de les carreteres per saber quines mesures implementar. “Els radars mòbils els posem després d’estudiar la sinistralitat i ho fem per evitar víctimes, és a dir, per protegir els conductors i els usuaris de la via. Perquè la passió que hi posem tots els efectius policials només té una única motivació: reduir la lesivitat i protegir els ciutadans”, defensa.

A començaments d’any, la unitat de Trànsit va incorporar divuit agents i actualment ja compta amb 143 a Ponent. “Hem notat un canvi després de la creació el 2023 d’una comissaria general de mobilitat, a més que tenim una regió policial molt alineada amb trànsit”, assegura l’inspector. L’objectiu és tenir agents cada vegada més especialitzats en cada matèria per millorar el treball i incorporar més material tècnic, així com poder comptar amb més espai.